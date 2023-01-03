MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sessizliğini korudu.

Fotoğraflar: AA/Twitter(Sinan Ateş)

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Muhalefet liderleri, hem AKP hem de MHP’nin konuya ilişkin ‘sessizliğine’ dikkat çekerek, cinayetin aydınlatılmasını istiyor.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, bir dönem MHP Genel Merkezi’nde de danışmanlık yapmış Sinan Ateş ile ilgili sessizliğini korudu.

Bahçeli, konuşmasının büyük kısmında muhalefete yüklendi.

‘Üç hilali yargılatmayacağız’

2023 hedeflerinin kirletilmesine izin vermeyeceklerini belirten Bahçeli, şunları söyledi: ”Önümüzü kesmek için pusu kuranlar yine olacaktır. 2023’ün muazzez hedeflerini lekelemek, yürüyüşümüzü sekteye uğratmak için iç ve dış menfaat çeteleri yine şanslarını deneyecektir. Kimse sabrımızı yanlışa yorumlamasın. Kötü niyetlerini bildiğimiz, kötürüm ilişki ağlarını tanıdığımız odakların bizimle aşık atması, bize ayar verme küstahlığına tevessül etmeleri sonuç vermeyecek, yapılacak hesaplar ters tepecektir. Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yapan hayasızlara 2023 hedeflerini kirletmeyeceğiz, üç hilali yargılatmayacağız. Kepazeleri asla affetmeyeceğiz. Siyah örtüye bürünüp yüksekten konuşanlara eyvallahımız olmaz.”