AKP sözcüsü, Sinan Ateş tepkilerini ‘ahlaki’ bulmadı: Aydınlatılacak

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’e ilişkin günler sonra konuştu: “Bir ölüm üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar var. Bunlara itibar edilmemesi gerekir. Bu tutum ahlaki değildir.”

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Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Muhalefet liderleri, hem AKP hem de MHP’nin konuya ilişkin ‘sessizliğine’ dikkat çekerek, cinayetin aydınlatılmasını istiyor.

Soruşturma kapsamında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk’ün de gözaltına alındığı belirtildikten sonra MHP söz konusu ismi listeden çıkardı.

Ülkü Ocakları’ndan ilk açıklama Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Akgül’den geldi. Akgül, Twitter’daki açıklamasında MHP’den istifa edenleri ‘algı operasyonu’ yapmakla suçlayıp bu kişilerin pişman olacaklarını söyledi.

Bahçeli’nin ‘bir bildiği olduğu için’ yorum yapmadığını savunan Akgül, ‘olayın iç yüzünün araştırılmasını ve Ateş’in bir gecede neden görevden alındığının sorgulanmasını’ istedi.

AKP’den ilk açıklama da soru üzerine geldi. Partisinin MYK toplantısının ardında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Çelik, konuya ilişkin şunları dedi: “Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Burada bu menfur olay gerçekleştikten sonra yapılan yorumların bir çoğunu gördük. Bir ölüm üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar var. Bu tutum ahlaki değildir. Sonuç olarak emniyet güçleri, bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkartacaktır. Emniyet teşkilatı işinin başındadır. Adliye işinin başında, olay tüm boyutlarıyla aydınlatılacaktır.”

Erken seçim yorumu

Çelik, erken seçim sorusuna ilişkin soruya da şöyle yanıt verdi: “Bizim irademiz seçimin zamanında yapılması yönünde. Bir değerlendirme yapılıyor. Bu tabii ki bir erken seçim düzeyinde bir tarih değerlendirmesi olmayacak.” dedi. Çelik, eski Ülkü Ocakları Sinan Ateş’in öldürülmesi hakkında ise “Emniyet işinin başındadır, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır.”