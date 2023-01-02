‘Sinan Ateş sessizliğini’ Mersin Ülkü Ocakları başkanı bozdu

Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Akgül, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’nin sessizliğini eleştirenleri ‘algı operasyonu’ yapmakla suçlayarak, Bahçeli’nin bir bildiği olduğu için konuşmadığını savundu.

Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Akgül.

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası MHP kanadından ve Ülkü Ocakları’ndan hiçbir açıklama gelmemesi eleştirilere neden olmuş, çok sayıda MHP’linin partiden istifa ettiği bildirilmişti.

Ülkü Ocakları’ndan ilk açıklama Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Akgül’den geldi. Akgül, Twitter’daki açıklamasında MHP’den istifa edenleri ‘algı operasyonu’ yapmakla suçlayıp bu kişilerin pişman olacaklarını söyledi.

Bahçeli’nin bir bildiği olduğu için yorum yapmadığını savunan Akgül, ‘olayın iç yüzünün araştırılmasını ve Ateş’in bir gecede neden görevden alındığının sorgulanmasını’ istedi.

Ateş’in öldürülmesiyle ilgili ‘Mersin olayına misilleme’ iddiasına da değinen Akgül, bugün konuşanların o gün ‘sessiz’ kaldığını öne sürdü.

“Mersin’de ülküdaşımız hayatını kaybetti neden ona başsağlığı dilenmedi” diye soran Akgül, şu ifadeleri kullandı:

“Neden sosyal medyadan ağzını açanlar o gün suskun kaldılar? Öldürülen kardeşimiz değersiz miydi? Ülkücü hareket liderinin emrindedir ve lider neyi nasıl işaret ediyor, neyin nasıl olmasını istiyorsa öyle olacaktır. Lider – Teşkilat – Doktrin bu üçlüyü idrak edemeyen, sadık kalamayan bir zahmet ben Ülkücüyüm demesin.”

Akgül’ün açıklaması şöyle:

Mersin olayı

Sinan Ateş, 2019-2020 arasında genel başkan olarak görev yaptığı Ülkü Ocakları’ndan bazı suçlamalarla alınmıştı. O dönemde karara karşı çıktığı belirtilen dönemin Mersin Ülkü Ocakları başkanı Çağrı Ünel de görevden alınmıştı. Basında yer alan iddialara göre Ünel’in, ‘onu cezalandırılmasını isteyen’ bazı kişilerle karşı karşıya geldiği bir olayda, Emrullah Kaplan isimli bir ülkücü hayatını kaybetmişti.