Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sinan Ateş cinayetinde gözaltına alınan Doğukan Çep’in ifadesi: Amaç korkutmaktı

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Doğukan Çep’in emniyetteki ifadesinde amaçlarının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi.

Fotoğraf: Twitter

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 


Soruşturma kapsamında şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk ve iki özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Ateş’in öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen ve önceki gün gözaltına alınan Doğukan Çep’in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

NTV’den Gökhan Gerçek’in haberine göre Çep, ifadesinde suçlamaları reddederken husumet nedeniyle cinayeti işlediğini iddia etti.

Daha önce de Hasan Ferit Geyik cinayetinden 35 yıl ceza alan ve bu nedenle altı yıldır aranmasına rağmen yakalanmayan Çep, Ateş cinayetine ilişkin şunları dedi: “Yargıtay’da temyiz aşamasındaki dosyam için yardım istedim. Ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık.”

AKP’den Sinan Ateş’in ailesine ziyaret: Erdoğan’ın mesajı iletildi

Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye ‘Sinan Ateş’ çıkışı: Teslim edeceksin yanındakileri

Ahmet Şık’tan iktidara Sinan Ateş soruları: Siyasi suikast ihtimali kuvvetli

Sinan Ateş cinayeti: Doğukan Çep yakalandı

Sinan Ateş cinayetinde dört kişi daha tutuklandı: İkisi özel harekat polisi

Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanından Sinan Ateş’in ailesine ziyaret

Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Ateş videosu: Çetelere ‘Mesajı siz verin’ diyorlar

Sinan Ateş cinayeti: MHP’li Köktürk’ün de aralarında bulunduğu üç kişi daha tutuklandı

Sinan Ateş cinayetinde 17 gözaltı: Tetikçinin Suriye’ye kaçtığı ihtimali değerlendiriliyor

Erkan Baş: Sinan Ateş cinayetinde kimin çanak tuttuğu, azmettirdiği ortada

MHP, Sinan Ateş sessizliğini ‘bozamadı’

Bahçeli’nin ‘kahramanı’ mafya liderinden Sinan Ateş paylaşımı

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili üç kişi tutuklandı

MHP’li Kılavuz, Sinan Ateş cinayetinden dört gün önce Soylu’yu ziyaret etmiş

DW: Sinan Ateş cinayeti şüphelisi, MHP’li vekilin evinde gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ çıkışı: Saray ve stepnesinden tık yok

Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sessizliğini korudu

Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Ateş’in babasına taziye telefonu

AKP sözcüsü, Sinan Ateş tepkilerini ‘ahlaki’ bulmadı: Aydınlatılacak

‘Sinan Ateş sessizliğini’ Mersin Ülkü Ocakları başkanı bozdu

Sinan Ateş, yakınlarına ‘Kalemimi kırdılar’ demiş

MHP, Sinan Ateş cinayetinde ismi geçen yönetim kurulu üyesini listeden çıkardı

Gazeteci Uludağ, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmanın detaylarını paylaştı

Davutoğlu’ndan iktidarın Sinan Ateş ‘sessizliğine’ tepki: Hazırlık mı var?

Kılıçdaroğlu, Eski Ülkü Ocakları başkanı için başsağlığı diledi; ‘sokak’ mesajı verdi

Sinan Ateş cinayeti: Üç kişi gözaltına alındı

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti

SON HABERLER