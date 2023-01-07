Sinan Ateş cinayetinde gözaltına alınan Doğukan Çep’in ifadesi: Amaç korkutmaktı

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Doğukan Çep’in emniyetteki ifadesinde amaçlarının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi.

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MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk ve iki özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Ateş’in öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen ve önceki gün gözaltına alınan Doğukan Çep’in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

NTV’den Gökhan Gerçek’in haberine göre Çep, ifadesinde suçlamaları reddederken husumet nedeniyle cinayeti işlediğini iddia etti.

Daha önce de Hasan Ferit Geyik cinayetinden 35 yıl ceza alan ve bu nedenle altı yıldır aranmasına rağmen yakalanmayan Çep, Ateş cinayetine ilişkin şunları dedi: “Yargıtay’da temyiz aşamasındaki dosyam için yardım istedim. Ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık.”