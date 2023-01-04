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Sinan Ateş cinayeti: MHP’li Köktürk’ün de aralarında bulunduğu üç kişi daha tutuklandı

Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Köktürk’ün de aralarında bulunduğu üç şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: Twitter

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Açılan soruşturmada şu ana kadar üç kişi tutuklanmıştı.


DW Türkçe’nin haberine göre bugün adliyeye sevk edilen MHP’li Ufuk Köktürk ile M.U. ve M.Y. tutuklandı. E.U. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Önceki günlerde Köktürk’ün cinayete ilişkin gözaltına alındığını ve evinde silah bulunduğu belirtilmişti.

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, Köktürk’ün, eşinin hesabından şüphelilere 97 bin TL’lik para gönderilmesi nedeniyle gözaltına alındığını iddia etmişti.

MHP, haberin duyulması üzerine Köktürk’ün ismini yönetim listesinden çıkarmıştı.

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