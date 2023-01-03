Sinan Ateş cinayetiyle ilgili üç kişi tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan üç kişi, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı.
Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Cinayet soruşturmasının MHP’ye uzandığı iddia ediliyor.
AA’nın haberine göre Ankara Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan üç zanlı, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı.