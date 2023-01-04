Sinan Ateş cinayetinde 17 gözaltı: Tetikçinin Suriye’ye kaçtığı ihtimali değerlendiriliyor

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı yükselirken tetikçi olduğu öne sürülen Eray Özyağcı’nın Suriye’ye kaçtığı ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

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MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Açılan soruşturmada şu ana kadar üç kişi tutuklanmıştı.

Sinan Ateş’in öldürülmesinin üzerinden beş gün geçmesine rağmen tetikçi olduğu öne sürülen Eray Özyağcı ile planlamada rol almakla suçlanan Doğukan Çep halen yakalanamadı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre soruşturma, aranan bu kişilerin yakalanmaması nedeniyle diğer bağlantılara ulaşma noktasında tıkandı. Savcılığın cinayetteki ‘MHP bağlantılı’ diğer kişilerin durumunu soruşturmadaki ilk aşamanın tamamlanması sonrasına bıraktığı belirtildi.

Haberde, Özyağcı ve Çep’in yakalanamamasının olayın nedeni ve kendilerini azmettiren kişilere ulaşmakta adli makamların elini zayıflattığı öne sürüldü.

Soruşturmada şimdiye kadar 17 kişi gözaltına alındı. Ankara Adliyesi’ne dün çıkarılan şüphelilerden üçü, tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Cinayet sırasında tetikçi Eray Özyağcı’nın kullandığı motosikleti kullanan Vedat Balkaya da tutuklanan isimlerden biri oldu. Haberde, Balkaya’nın cinayetten bir gün önce İstanbul’dan motosiklet ile Ankara’ya geldiği, olay yerinde tetikçi ile keşif yaptığı iddia edildi.

Balkaya ne dedi?

Olayın ardından kaçarken Kocaeli Darıca’da yakalanan Balkaya, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek “Eray Özyağcı bana bir husumetlim var, onun için Ankara’ya gidelim” dedi.

DW’nin Emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre tetikçi Eray Özyağcı, cinayet sırasında Balkaya’nın kullandığı motosikletten indikten sonra, Ateş’in bürosunun karşısında park halinde duran bir aracın arkasına saklandı. Bir süre burada bekleyen Özyağcı, Ateş’in çıktığını görünce aracın arkasından ateş etmeye başladı. Özyağcı, daha sonra kendisini bekleyen motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

Cinayet öncesinde tetikçileri evinde saklayan Hakan Saraç’sa “Beni İstanbul’dan bir arkadaşım aradı. ‘İki arkadaş Ankara’ya gelecek, kalacak yerleri yok ilgilenir misin?’ dedi. Ben de o yüzden evime kabul ettim. Cinayetle ilgim yok” iddiasında bulundu.

Habere göre şüphelilerin iz bırakmamak için olay sırasında içinde hat takılı olmayan telefon kullandığı ve yalnızca wifi üzerinden irtibat kullandıkları belirlendi.

Bugünse arasında MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk’ün bulunduğu dört şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Suriye detayı

Cinayetin aranan iki firarinin geçmişiyle ilgili de dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. Özyağcı ile Çep’in bir dönem Suriye’de Türkmen Dağı olarak bilinen bölgeye gönüllü giderek burada Suriye ordusu ve YPG’yle ‘savaştıkları’ belirtiliyor.

Çep’in Gülsuyu’ndaki Hasan Ferit Gedik cinayetinden aranırken hem Gürcistan hem de Suriye’deki Türkmen Dağı bölgesinde saklandığı başka bir iddia.

Firarda olan bu şüphelilerin şimdi de benzer şekilde Suriye’ye kaçtığı üzerinde duruluyor. Haberde, bu nedenle bölgede görevli güvenlik güçlerinin uyarıldığı yazıldı.