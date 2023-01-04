Bahçeli’nin ‘kahramanı’ mafya liderinden Sinan Ateş paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kahraman’ ilan ettiği organize suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz, ismini vermeden, öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş hakkında suçlamalarda bulundu.

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Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Muhalefet liderleri, hem AKP hem de MHP’nin konuya ilişkin ‘sessizliğine’ dikkat çekerek, cinayetin aydınlatılmasını istiyor.

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli’yse bir dönem MHP Genel Merkezi’nde de danışmanlık yapmış Sinan Ateş ile ilgili sessizliğini koruyor.

Cinayete ilişkin Bahçeli’nin ‘kahraman’ ilan ettiği organize suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz’dan ”Uyanık olmalıyız” mesajı geldi.

Mersin’de öldürülen Emrullah Kaplan’ı hatırlatan Yılmaz, Sinan Ateş’i ima ederek ”Ülkücü katili ülkücü olamaz. Türk Silahlı kuvvetlerinde general, bir zamanlar ülkü ocaklarında genel başkan olsalar da bu kurumlara sızmış FETÖ ajanlarıdır ancak” dedi.

Yılmaz şunları söyledi: ”O yüzden yarın ben ne yaptım dememek adına dava arkadaşlarıma mesajım nettir. CIA merkezli oyunların bir parçası olmamak, nereye hizmet ettiğini bilmeyen davranışlardan uzak durmak gerekir. Ve sizlere bu sisli havada tek mesajım; Lider-Teşkilat-Doktrin.”

Mersin olayı

Sinan Ateş, 2019-2020 arasında genel başkanı olduğu Ülkü Ocakları’ndan bazı suçlamalarla alınmıştı. O dönemde karara karşı çıktığı belirtilen dönemin Mersin Ülkü Ocakları başkanı Çağrı Ünel de görevden alınmıştı.

Ünel, Mart 2022’de Mersin’de bıçaklı saldırıya uğramış, kavgada silahını ateşlemesi sonucu Emrullah Kaplan adlı ülkücü hayatını kaybetmiş, üç kişi yaralanmıştı. Olay sonrası Çağrı Ünel 17 Mart’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gazeteci Alican Uludağ, Sinan Ateş cinayetinin Mersin’deki bu olaya bir ‘misilleme’ olabileceğini söylemişti.