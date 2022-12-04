MHP’li mafya liderinden BİM yöneticisine ölüm tehdidi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kahraman’ ilan ettiği organize suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz, yüksek gıda fiyatları nedeniyle hedef alınınca hükümete çıkışan BİM yöneticisi Galip Aykaç’ı ölümle tehdit etti: “Kime kimlere hangi güce güveniyorsanız bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur.”

BİM yöneticisini tehdit eden Kürdaş Yılmaz, tahliyesinin ardından Bahçeli’yi ziyaret etmişti.

Yılmaz, 1994, 1997 ve 1998’de toplamda üç kez hapishanelerden firar ettikten sonra 1998’de Bulgaristan’da tutuklanmıştı. Eski Kuşadası belediye başkanı Lütfi Soyulcu’nun 1995’te öldürülmesinde ‘cinayeti organize etmekten ve çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gibi suçlardan 66 yıl hapis cezası alan Yılmaz, 2021’de avukatlarının yeniden yargılanma talebi sonrasında 30 Ekim 2021’de tahliye edilmişti.

Yılmaz, BİM ve iktidar üyelerinin yüksek fiyatlarla ilgili tartışmada birbirini hedef almasının ardından MHP’li üst düzey isimlerin de takip ettiği Twitter hesabından yayımladığı mesajlarla ölüm tehditleri savurdu.

Aykaç’ı hedef alan Yılmaz şunları kaydetti:

*Türkün bu şanlı yürüyüşünü mümkünse kesmek, değilse geciktirme adına durumdan vazife çıkaranlar da olacaktır. Görünen o ki BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç bu göreve talip olmuştur.

*BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç denen şahıs liderimizin açıklamalarını üstüne alıp çıkmış haddini aşan bir üslup, tavır ve tarzda açıklamalar yapmıştır.

*Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum; vatandaşı zor durumda bırakacaksınız, liderler uyarınca da çıkıp kabadayılık yaparcasına açıklama yapacaksınız öylemi.

*Kime kimlere hangi güce güveniyorsanız bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur.

*Bu memleketi bu sokakları siz siz olun sakın sahipsiz sanmayın. Bilinmelidir ki bu mücadele hiç bitmeyecek, ancak güçlü Türkiye’nin yükselişine kimse set vuramayacaktır.

Kürdaş Yılmaz tarafından paylaşılan mesajlar

Ne olmuştu?

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki kaybı, faiz oranlarının da düşürülmesiyle hızlandı. Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıktı. Halk, her gün gelen zamların altından ezilirken, hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutuyor.

BİM patronu Aykaç, hedef göstermelere sert çıkmıştı: “Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz.”

Açıklamalara tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ertesi gün Aykaç’ı tehdit etmişti: “Piyasadaki olağan dışı fiyat artışlarının müsebbip ve müşevviki bazı süpermarketlerin ortak hareket ederek halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız. Halkın hakkını, haram kâr istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız.”

Bahçeli ve Erdoğan da hedef göstermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gıda fiyatlarındaki artışta suçlunun marketler olduğunu savunarak, “‘FETÖ’yle irtibatları araştırılsın” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz” demişti.