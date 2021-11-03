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Yaramazlara biraz batar!

Tahliye edilen Kürşat Yılmaz, Bahçeli’yle görüştü

Geçen hafta Kocaeli F Tipi Cezaevi’nden tahliye olan Kürşat Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir araya geldi.

2005’ten bu yana ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gibi suçlardan tutuklu bulunan Yılmaz, geçen hafta gece yarısı tahliye edilmişti. Yılmaz’ın 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunuyordu.


Bahçeli bir konuşmasında tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden çıkarılması çağrılarına tepki göstererek şunları söylemişti: “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?”

MHP’nin resmi Twitter hesabından Yılmaz ve Bahçeli’nin fotoğrafı paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı: “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir.”

Bahçeli kahraman ilan etmişti: Kürşat Yılmaz tahliye edildi

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