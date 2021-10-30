Bahçeli kahraman ilan etmişti: Kürşat Yılmaz tahliye edildi

DHA’nın haberine göre ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gibi suçlardan Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, tahliye oldu.

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Bahçeli’nin bir diğer kahramanı olan Yılmaz, 30 Ekim 2005 tarihinden itibaren tutuklu buluyordu. Yılmaz, 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı.

Bu yıl Yılmaz’ın avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi, 32 yıllık cezadan beraat etmişti. Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşmasında tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden çıkarılması çağrılarına tepki göstererek, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı” demişti.

Çakıcı, yeni infaz düzenlemesiyle geçen sene serbest bırakılırken Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmişti.