BİM patronu zincir marketleri hedef alanlara sert çıktı: Hesap da bilmiyorsunuz!

Fiyatların artmasında zincir marketlerin hedef gösterilmesine Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, “Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez” diye yanıt verdi.

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Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki kaybı, faiz oranlarının da düşürülmesiyle hızlanmıştı. Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıktı. Halk, her gün gelen zamların altından ezilirken hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gıda fiyatlarındaki artışta suçlunun marketler olduğunu savunarak, “‘FETÖ’yle irtibatları araştırılsın” demişti.

Geçen hafta Katar’a giden ve dönüşte uçakta bu konuya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da artan enflasyonda zincir marketlerin de sorumlu olduğunu ileri sürmüş ve şöyle demişti: “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz.”

Halktv.com.tr’den Hazal Ocak’ın haberine göre BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, 7’nci Private Label zirvesinde suçlamalara sert yanıtlar verdi. Aykaç’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Perakende işletmelerinin enflasyondan arındırılmış sadece nominal kar rakamlarına bakan olumsuz yorum yapan trollere, maaşlı televizyon yöneticilerine, bizleri terörist ilan edenlere, bizlere vicdansız, hatta kansız diyenlere ve bunları gazetede yayınlayarak ahlaksızca bizi çete ilan edenlere ve tabirimi maruz görün çok daha kötüsünü söylemek istiyorum ama müsaadenizle gazeteci müsveddelerine söyleyeceğimiz sözler var.

* İlan vermiyoruz diye gazete sayfasını boş bırakanlara, televizyonda salyalarını akıtarak küfredenlere, bilmedikleri konularda biliyormuş gibi yorum yapanlara, peyniri yumurtayı sadece sofrasında görüp peynirle yumurtayla ilgili yorum yapanlara, bu dünyayı size yaşanmaz kılarım diyecek kadar meselelerden bir haber olan, depoyu basıp günlük tüketim kadar bile olmayan yağları halka dağıtırım diyen iş bilmez yöneticilere, mağaza çalışanlarına söyleyin yöneticilerinize bu işin sonu kötü olacak, “Size burada ekmek yedirtmeyiz” diyen yerel yöneticilere, ziraatten haberi olmayan İstanbul Ziraat Odası başkanına, FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var.

* Rakamları söylüyorum, 2022’nin sekizinci ayın tüketici fiyat endeksini TÜİK yüzde 80.21 olarak açıkladı. Üretici fiyat endeksi yüzde yüzde 143.75, 9. ay yüzde 83. 45 tüketici, yüzde 151.50 üretici. 10. Ay yüzde 85.51 tüketici fiyatı, yüzde 157.68 üretici fiyatı. Soruyorum buradan acaba bu rakamları biz mi yanlış okuyoruz? Doğrusunu söyleyecek olan var mı? Siz hesap da bilmiyorsunuz.

* Bir de üzerine bu yayınları yaparken diyoruz ki doğrusunu söyleyelim, yayına bizi almıyorsunuz. Gıda perakende sektörünün en yükseğinin ettiği kar yüzde 4. Bu 4’ün tamamını da verseniz enflasyon aşağıya gelmez. İşte söylediğimiz tek söz bu. Bunu bile bile 1’e alıp 3’e satıyorlar diyecek kadar alçalan gazetecilere, oda başkanlarına diyorum ki bu algı operasyonunuzun vatandaşta karşılığı yok.

* Tüketici Hakları Derneği Başkanı televizyonda açıklama yapıyor. “Halktan alıyorlar 100’e satıyorlar 400’e” diyor. Kendisinin mail adresini buldum ona mail attım ama hala cevap yok. Dedim ki “Bizi ikiyle üçle uğraştırma öyle büyük marjlı yerler varsa söyle de oralara yatırım yapalım.” Bu gazetecileri himaye edenlere, bizi hedef gösterenlere başaramayacaksınız diyorum, bizim ülkeyi yönetenlerle bir sorunumuz yok. Bir sorunumuzun olmasına da müsaade etmeyeceğiz. Buradan açık söylüyorum. Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz.