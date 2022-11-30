Televizyonda ekonomi tartışanlar Erdoğan’ı kızdırdı: Market de market

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, marketlerde fiyatların yüksek olduğunu medyada tartışanları hedef aldı: “Yatıyorlar, kalkıyorlar, belli bazı isimleri ekrana çıkarmak suretiyle oradan ‘Market de market market de market…’ yaptıkları iş bu.”

Medyada market fiyatlarının tartışılması Erdoğan’ı kızdırdı. (AKP)

Erdoğan, partisinin genel merkezinde il başkanları toplantısında ekonomiyi medyada eleştirenleri hedef aldı.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: “Özellikle medya, yatıyorlar, kalkıyorlar, belli bazı isimleri ekrana çıkarmak suretiyle oradan ‘Market de market market de market…’ yaptıkları iş bu. Ve bu marketlerle ilgili, bu gerek zincir marketlerde gerek diğer marketlerle alakalı işte ‘Fiyatlar birinde şöyle birinde böyle…’ söyledikleri bu. Ve bu hafta kabine toplantımızda arkadaşlarımıza söyledim, dedim ki, ‘Başta Ticaret Bakanlığı’mız olmak üzere kontrollerimizi sıklaştıracağız.’”

Erdoğan, açıklamalarının devamında ‘altılı masa‘nın açıkladığı anayasa düzenlemesi teklifini hedef aldı.

Erdoğan, bu konuda şunları kaydetti:

*Becerebildikleri tek şey anayasa değişiklik teklifi açıklamak oldu. Eski Türkiye ipiyle çıkara çıkara ucube bir teklif çıkardılar. Bir gözden geçirdim. Ne var, masanın etrafındakiler artı masanın altındaki. Bunlara ne verirsek mutlu olurlar buna çalışmışlar.

*Belediyeler kapatılmayacakmış, hazine yardımlarından herkes nasibini alacakmış. Benim milletim bunu yutmaz. Benim milletin bu ülkeye, bu millete, bu devlete ne gelecek buna bakar.

*CHP ve masa arkadaşlarının ülkenin ve milletin geleceği için hiçbir hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir. Şimdi ayın 3’ünde açıklama yapacakmış. Bay Kemal, biz de Şanlıurfa’dayız. Biz de oradan açıklamamızı yapacağız.