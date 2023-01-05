Sinan Ateş cinayetinde dört kişi daha tutuklandı: İkisi özel harekat polisi

Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında ikisi özel harekat polisi olmak üzere dört kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

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Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre süren soruşturma kapsamında dört kişi daha tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında özel harekat polisleri Murat Can Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey de yer aldı.

İki özel harekat polisinin tetikçiyi İstanbul’dan Ankara’ya getirmek için kullandıkları transporter aracın sahibi Mustafa Uzunlar da gözaltına alındı. Uzunlar, ifadesinde özel harekat polisi olduğunu söylediği Çolak ve Gelenbey aleyhinde şu ifadeyi verdi:

“Bu şahısları 27 Aralık günü bizim otoparkta 61 OF 0609 plakalı transporter aracı almaya geldiğinde Dodo lakaplı kişi bizim otoparktaydı. Kendisi polis olarak bizi tanıştırdı. Gelenler iki kişiydi. İkisi de polis dedi. Bunlardan biri hatta Özel Harekatta çalıştığını söyledi.”

Aracı Doğukan Çep istemiş

Uzunlar, aracın şüphelilere nasıl tahsis edildiğini şöyle anlattı:

“27 Aralık günü ben işletmiş olduğum Ataşehir’deki Garist Otoparkı’na saat 15:00 sıralarında kendi aracımla tek başıma geldim. İşyerime geldiğimde Dodo lakaplı Doğukan Çep de otoparktaydı. Kendisi ile oturup sohbet ettik. Kendisi ile sohbet ederken Ankara’da bir düğün olduğunu, düğün sahibini hediyesini verip gelmek için araç ihtiyaçları olduğunu, hatta Ankara’ya iki tane polis arkadaş ile birlike gideceğini, birazdan polislerin de otoparka geleceğini söyledi. Bunun üzerine ben ilk başta aracımı vermemek için çeşitli bahaneler ürettim. O sırada daha sonradan emniyette isimlerini öğrendiğim Muratcan Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey adlı polisler geldi. Bu polislerin gelmesi üzerine Doğukap Çep ısrar etti. Bunun üzerine aynı gün gidip gecesi dönüş yapacağını söyledi. Bu sırada ‘tamam, aracı vereyim ancak bir an önce gidip gelin, aracı sağ salim teslim edin’ diye Doğukan’a söyledim. Doğukan da ‘birini bekliyoruz, daha gelecek. O da bizimle Ankara’ya gelecek’ dedi. Ben araç temiz olsun diye otoparkımızda bulunan yıkama aracı yıkatmak için verdirttim.”

Bu sırada ‘Papi’ lakaplı zanlı Eray Özyağcı’nın otoparka geldiğini anlatan Uzunlar, şöyle devam etti:

“Araç içindeki şahsi eşyalarımı aldım. Aracı kendilerine 27 Aralık günü saat 16:30-17:00 sıralarında otoparkta teslim ettim. Doğukan’a ‘hani sen de gidecektin’ diye sorduğumda ‘yok ben kalacağım, arkadaşlar gidip gelecek’ dedi. Bunun üzerine ben spor yapmak için spor salonuna gittim.”

Polis geri getirmiş

28 Aralık’ta otoparka geldiğinde aracın otoparkta olduğunu gördüğünü anlatan şüpheli Uzunlar, “Çalışan personele sorduğumda aracın sabah saat 09:28 sıralarında kendisini polis olarak tanıtan polislerden esmer olan polisin tek başına getirip bıraktığını öğrendim” ifadesini kullandı.

Tetikçiye iki polisle birlikte aracı ayarlamakla suçlanan Dodo lakaplı Doğukan Çep o sırada Hasan Ferit Gedik cinayetinde aldığı 35 yıl 4 ay hapis nedeniyle aranıyordu.

Tutuklu sayısı 10’a çıktı

Bu arada soruşturma kapsamında şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk’ün de aralarında bulunduğu altı kişi tutuklanmıştı.

Böylece tutuklu sayısı 10’a çıktı. Tetikçiyse henüz yakalanmadı.