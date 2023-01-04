Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Ateş videosu: Çetelere ‘Mesajı siz verin’ diyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden iktidarı hedef alarak eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’in ‘hapisten çıkarılan çetelere’ öldürtüldüğünü söyledi.

Görsel: Twitter

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk’ün de aralarında bulunduğu altı kişi tutuklandı. Tetikçiyse henüz yakalanmadı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından “Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız. Sinan Ateş’in ailesi adalete kavuşacak. Herkes aklını başına toplasın!” başlıklı bir video paylaştı.

Videoda isim vermeden AKP ve MHP’ye seslenen Kılıçdaroğlu şunları dedi: “Milliyetçi, Atatürkçü bir akademisyen Ankara’nın göbeğinde katledildi. Bu işin müsebbipleri susuyor. Hapisten çıkardıkları çetelere ‘Mesajı siz verin’ diyorlar. Rahmetli ülkücü gence ‘FETÖ’cü damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söylüyorum; Bu, en hafif tabirle adiliktir. Burası Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi. Ben şimdi buradan o çetelere sesleniyorum; Siz haddinizi çok aştınız. Biz Kuvayi Milliye’ci gelenekten gelen 100 yıllık bir hareketiz. Size mi yedireceğiz bu cumhuriyeti? Aklınızı başınıza toplayın. Bu memleket sahipsiz değil.”