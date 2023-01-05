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Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanından Sinan Ateş’in ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı, Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etti.

Sinan Ateş’in ailesini ziyaret eden Deniz Demir (solda) (Twitter)

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 


Soruşturma kapsamında şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk’ün de aralarında bulunduğu altı kişi tutuklandı. Tetikçiyse henüz yakalanmadı.

Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı ve CHP Parti Meclisi üyesi Deniz Demir, Sinan Ateş’in ailesini ve mezarını ziyaret etti.

Ziyareti Twitter’dan duyuran Demir, “Genel başkanımızın talimatıyla Bursa’da, eski Ülkü Ocakları genel başkanı merhum Sinan Ateş’in ailesini ziyaret edip sabır ve taziye dileklerimizi ilettim” dedi.

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