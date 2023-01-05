Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sinan Ateş cinayeti: Doğukan Çep yakalandı

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasın aranan Doğukan Çep İstanbul Beykoz’da yakalanarak gözaltına alındı.

Sinan Ateş (Twitter)

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 


DHA’nın haberine göre polis, Ateş cinayeti soruşturmasıyla ilgili bir süredir İstanbul’da firari şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyordu.

Bugün akşam saatlerinde Çep’in Beykoz İshaklı Köyünde bulunan bir otelde olduğu belirlendi.

İstanbul ve Ankara polislerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda otele baskın düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden Çep, otelin arka kısmında bulunan ormanlık alana kaçmak istedi.

Bu sırada polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi etmesinin ardından Çep yakalandı. Gözaltına alınan Doğukan Çep’in Ankara’ya götürüleceği öğrenildi.

Bu arada tetikçiye iki polisle birlikte aracı ayarlamakla suçlanan Çep, Hasan Ferit Gedik cinayetinde aldığı 35 yıl dört ay hapis nedeniyle aranmasına rağmen dört yıldır yakalanmamıştı.

10 kişi tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk ve iki özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Sinan Ateş cinayetinde dört kişi daha tutuklandı: İkisi özel harekat polisi

Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanından Sinan Ateş’in ailesine ziyaret

Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Ateş videosu: Çetelere ‘Mesajı siz verin’ diyorlar

Sinan Ateş cinayeti: MHP’li Köktürk’ün de aralarında bulunduğu üç kişi daha tutuklandı

Sinan Ateş cinayetinde 17 gözaltı: Tetikçinin Suriye’ye kaçtığı ihtimali değerlendiriliyor

Erkan Baş: Sinan Ateş cinayetinde kimin çanak tuttuğu, azmettirdiği ortada

MHP, Sinan Ateş sessizliğini ‘bozamadı’

Bahçeli’nin ‘kahramanı’ mafya liderinden Sinan Ateş paylaşımı

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili üç kişi tutuklandı

DW: Sinan Ateş cinayeti şüphelisi, MHP’li vekilin evinde gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ çıkışı: Saray ve stepnesinden tık yok

Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sessizliğini korudu

Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Ateş’in babasına taziye telefonu

AKP sözcüsü, Sinan Ateş tepkilerini ‘ahlaki’ bulmadı: Aydınlatılacak

‘Sinan Ateş sessizliğini’ Mersin Ülkü Ocakları başkanı bozdu

Sinan Ateş, yakınlarına ‘Kalemimi kırdılar’ demiş

MHP, Sinan Ateş cinayetinde ismi geçen yönetim kurulu üyesini listeden çıkardı

Gazeteci Uludağ, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmanın detaylarını paylaştı

Davutoğlu’ndan iktidarın Sinan Ateş ‘sessizliğine’ tepki: Hazırlık mı var?

Kılıçdaroğlu, Eski Ülkü Ocakları başkanı için başsağlığı diledi; ‘sokak’ mesajı verdi

Sinan Ateş cinayeti: Üç kişi gözaltına alındı

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti

SON HABERLER

Akşam Postası / 5 Ocak 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.