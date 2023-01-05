Sinan Ateş cinayeti: Doğukan Çep yakalandı

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasın aranan Doğukan Çep İstanbul Beykoz’da yakalanarak gözaltına alındı.

Sinan Ateş (Twitter)

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

DHA’nın haberine göre polis, Ateş cinayeti soruşturmasıyla ilgili bir süredir İstanbul’da firari şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyordu.

Bugün akşam saatlerinde Çep’in Beykoz İshaklı Köyünde bulunan bir otelde olduğu belirlendi.

İstanbul ve Ankara polislerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda otele baskın düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden Çep, otelin arka kısmında bulunan ormanlık alana kaçmak istedi.

Bu sırada polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi etmesinin ardından Çep yakalandı. Gözaltına alınan Doğukan Çep’in Ankara’ya götürüleceği öğrenildi.

Bu arada tetikçiye iki polisle birlikte aracı ayarlamakla suçlanan Çep, Hasan Ferit Gedik cinayetinde aldığı 35 yıl dört ay hapis nedeniyle aranmasına rağmen dört yıldır yakalanmamıştı.

10 kişi tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk ve iki özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.