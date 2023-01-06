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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye ‘Sinan Ateş’ çıkışı: Teslim edeceksin yanındakileri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş cinayeti konusunda henüz herhangi bir şey söylemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sitem etti: “Teslim edeceksin yanındaki çocukları, üç-beş torbacı ile geçiştiremezsin.”

Kılçdaroğlu. (Fotoğraf: CHP)

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 


Soruşturma kapsamında şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk ve iki özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

MHP’yse cinayetten beri sessizliğini korumuş, Sinan Ateş’le ilgili 4 Ocak’a kadar taziye mesajı bile yayımlamıştı. 4 Ocak’ta genel başkan yardımcısı Semih Yalçın imzasıyla yayımlanan metinde, Ateş cinayetiyle ilgili tartışmaları ‘partiye yönelik saldırı’ olarak nitelendirilmişti. Metinde Sinan Ateş’in ismi geçmezken, cinayetle ilgili de tek kelime edilmemişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan cinayet hakkında konuşmayan Bahçeli’ye sitem etti: “Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, üç-beş torbacıyla geçiştiremezsin.”

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