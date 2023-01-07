Sinan Ateş cinayeti: Doğukan Çep’in de aralarında olduğu üç kişi daha tutuklandı

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında, aralarında Doğukan Çep’in de bulunduğu üç kişi daha tutuklandı.

Sinan Ateş (Twitter)

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk ve iki özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Ankara Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen beş şüphelinden Doğukan Çep, S.K. ve U.E. tutuklandı, iki kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.