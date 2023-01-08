Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanı: Sinan Ateş cinayeti yeni bir dönemin başlangıcı

Ülkü Ocakları eski genel başkanı Alaattin Aldemir, Sinan Ateş cinayetinin ardından yaşananları değerlendirdi. Ülkü Ocakları’nda ‘bir değişimin başlangıcı olduğunu’ söyleyen Aldemir, ‘bir sonraki saldırıda susmayacağını da’ kaydetti.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alaattin Aldemir. (YouTube)

Bir dönem eski MHP genel başkanı Alparslan Türkeş’in danışmanlığını yapan, bir süre önce MHP’den ayrılarak CHP’ye katılan Alaattin Aldemir, KRT TV’de dün yayınlanan Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında, eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetini ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

‘Mezarının üzerine toprak atanlar belli’

Aldemir, şunları söyledi:

*Sinan Ateş arkadaşımızın mezarının üzerine toprak atanlar belli. Mezarını kazanlar ve kazdıranlar kim ve amaçları ne? Bunu sorguladığımız zaman gerçeğe ulaşabiliriz.

‘Bu cinayet, yeni bir dönemin başlangıcı’

*Ülkücü hareket çok büyük bir travma geçiriyor. Bundan emin olun. Bu cinayet, yeni bir dönemin başlangıcı. Bu travma hayra sebep olacak. Ülkücü hareket de burada özgürleşecek. Türk milliyetçileri de özgürleşecek. Bir süredir çok insan dövdüler, kimse ağzını açmadı.

*Bir harekette, milyonların içinde 100-200 kişi pisliğe bulaşmış olabilir. Ama bu hareketin yetkili makamlarında oturanların, bunları hukukun demir tarağıyla tarayıp dışarıya atması lazım. Atmıyor. Ülkücü hareket içinde ülkücü mafya ile mücadele eden tek benim. MHP’den ayrıldığım zaman rahmetli Rahşan Ecevit’e dediler ki ‘Ya biz mafyayı atıyoruz partiden.’ Peki fotoğraf çektirdikleriniz ne iş yapıyordu? Çiçek sevenler derneği başkanı mıydı, yoksa kanarya sevenler derneği başkanı mı?

*Biri çıkmış, Sinan Ateş arkadaşımıza, rahmetliye ‘FETÖ’ diyor. Hepimiz 40 kişiyiz, hepimiz birbirimizi iyi biliriz. Sen o alandasın, biz bu alandayız kardeşim, girme siyasetin alanına. Girersen yarın bu devlet değişir ve sonuçlarına katlanırsın. Tehdit filan etmiyorum. Bu işin ucunu bırakmayacağız biz. Takipçisi olacağım, namus, şeref sözü veriyorum.

*Şimdi diyorlar ki ‘MHP susuyor.’ Peki Devlet bey ile 25 yıldır görev yapan, Devlet beyin partiden attığı ülkü ocakları eski genel başkanları neden susuyor? Sadece bunlar mı? Milliyetçi sivil toplum örgütleri, Türk Ocakları var, Aydınlar Ocağı var, şu var, bu var; niye susuyorsunuz? Milliyetçi akademisyenler niye susuyor?

‘Sokakları doldurmalıyız’

*Bir akademisyen öldürülmüş burada. Hrant Dink dahil diğer suikastlara Türk milliyetçileri duyarsız kaldı. Bundan sonraki suikastları nasıl önleriz? Ermeni, Kürt, kim olursa olsun suikasta uğradığı zaman sokakları doldurmalıyız. Bunu yapmazsak bu süreç devam eder, bu alaca karanlık kuşağı devam eder.

‘Genel başkan beni susturdu, bir daha susmam’

*Biz, geçmişte şiddete bulaşmış insanlarız. Bizim üzerimize gelinirse, devlet eğer başınızın çaresine bakın derse biz bakarız. Sayın Kılıçdaroğlu’na saldırı oldu, sayın genel başkan beni susturdu. Bir daha saldırı olursa susmam. Bu kapıdan alıp arka kapıdan bırakan devlet görevlileri de bu işte sorumlu. Kendilerini kurtaramazlar.

‘Mafya, devlete hakim olmuş’

*Bu iş o kadar büyük ki… Mafya, devlete hakim olmuş. Biz, haydut devlet miyiz? Gri listedeyiz, kara listeye mi girelim? Bu mu Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışan? Sadece MHP zarar görmüyor ki ortağı Ak Parti de çok büyük zarar görüyor. Ben kimseyi suçlamıyorum ama bir MHP’li yetkili demeç veriyor; ‘Suskunluğumuzu bilmem ne yapmayın.’ Ne yapacaksınız, hepimizi mi öldüreceksiniz?

Sinan Ateş cinayeti

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Açılan soruşturmada şu ana kadar 10 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında MHP ile ilişkili isimlerle birlikte iki de özel harekât polisi bulunuyor.