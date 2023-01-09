MHP’de Sinan Ateş ‘telaşı’: Bahçeli’nin ‘kahramanı’ yetmedi, danışmanı topa girdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Ankara’da öldürülen ve tetikçisi MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde bulunan Sinan Ateş hakkındaki yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Sinan Ateş’in eski ülkü ocakları genel başkanı olduğunu yazmayan Çiçek, bu cinayetin muhalefete yaradığını öne sürerek, İYİ Parti ve CHP’ye yüklendi.

Bahçeli’nin ‘kahraman’ ilan ettiği organize suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz da Sinan Ateş cinayetinde iki defa görüş beyan etmişti. Ateş’in de, cinayet emrini verenin de ‘FETÖ’cü’ olduğunu iddia etmişti.

Sinan Ateş Ankara’da öldürüldü. (Twitter)

Tutuklananlar arasında MHP ile ilişkili isimlerle birlikte iki de özel harekât polisi bulunurken, bunun ‘siyasi cinayet’ olabileceğine dair görüşler ağırlık kazanıyor. Cinayetin MHP’yle ilişkisi ve yürütülen soruşturma hakkında Meclis’e bir soru önergesi de verilmişti.

Savunmaya geçti

Yıldıray Çiçek, MHP’nin yayın organı Türkgün adlı gazetedeki yazısında “Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’e yapılan bu saldırının propaganda ve istismar aracı olarak kullanılması kime yarıyor” diye sorarak, partisine yönelik suçlamalar karşısında savunmaya geçti.

Cinayetin ardından MHP’li Olcay Kılavuz’un evinde yakalanan tetikçi Eray Özyağcı’nın bulunduğu motosikleti Vedat Balkaya’nın sürdüğünü yazan Çiçek, “Sosyal medya sayfasında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’na destek veren, onlarla ilgili destek paylaşımları yapan biri” iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslendiği tweet’i de hedef alan Çiçek, şunları yazdı: “Tetikçi Eray Özyağcı’yı motosikletle olay yerine getiren Vedat Balkaya’nın CHP’yi ve seni destekleyen twitler attığının ortaya çıkmasına göre, senin ‘Teslim edeceksin yanındaki çocukları’ şeklindeki bu çapsız twitine karşı biz de ‘Vedat Balkaya tetikçiyi yoksa CHP Genel Merkezine mi bıraktı?’ diye sormak istiyoruz.”

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını hatırlattı

Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekim 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde gerilimi yükseltmek isteyeceğini vurguladığı paylaşımını da hatırlattı. CHP lider “Siyasi cinayet kaygım var. ‘Başınıza neler gelecek’ dedi. Açıkça tehdit ediyor” demişti. Çiçek, bu paylaşımla ilgili şunları yazdı: “Yoksa CHP’li Vedat Balkaya’nın kullandığı motosikletin benzinini sen mi doldurdun siyaset zavallısı? Amerikancı politikaların bağımlısı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Seçimler öncesi siyasi cinayetlerden endişe ediyorum’ derken bir bildiğimi vardı yoksa?”

Mafya lideri de devreye girmişti

Sinan Ateş cinayetinde daha önce Bahçeli’ye yakın suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz da topa girmiş, ilk olarak sosyal medyada paylaşım yapmıştı.

Daha sonra Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Yılmaz şunları söylemişti: “Ben, seçim atmosferi öncesi vatandaşı uyandırıyorum. Yakınlarımla paylaştım, eğer Sinan Ateş FETÖ’cüyse, onun öldürülmesi kararını veren, bu ocak genel başkanı da olsa o derece FETÖ’cüdür. Ülke bu atmosfere girmişken tezgâh altında yapılan bir oyun bu. Başka bir şey değil. Ama bilerek veya bilmeyerek kullanılıyor insanlar. Türkiye’yi ateşe sürükleten direkt CIA direktörüdür. Ben, bu oyunlara gelinmemesini açıklamamda izah ettim.”

Sinan Ateş cinayeti

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Açılan soruşturmada şu ana kadar 10 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında MHP ile ilişkili isimlerle birlikte iki de özel harekât polisi bulunuyor.