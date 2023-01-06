MHP’li mafya lideri Kürşat Yılmaz, Sinan Ateş cinayetinin ‘peşini bırakmıyor’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kahraman’ ilan ettiği organize suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz, Sinan Ateş cinayetinin emrini verenin de ‘FETÖ’cü’ olduğunu söyledi.

Kürşat Yılmaz, Sinan Ateş hakkındaki açıklamalarını sürdürüyor. Fotoğraf: Twitter

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Muhalefet liderleri, hem AKP hem de MHP’nin konuya ilişkin ‘sessizliğine’ dikkat çekerek, cinayetin aydınlatılmasını istiyor.

Devlet Bahçeli’yse bir dönem MHP Genel Merkezi’nde de danışmanlık yapmış Sinan Ateş ile ilgili sessizliğini koruyor.

Cinayete ilişkin Bahçeli’nin ‘kahraman’ ilan ettiği organize suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz’dan ”Uyanık olmalıyız” mesajı gelmişti. Yılmaz, ”Ülkücü katili ülkücü olamaz. Türk Silahlı kuvvetlerinde general, bir zamanlar ülkü ocaklarında genel başkan olsalar da bu kurumlara sızmış FETÖ ajanlarıdır ancak” demişti.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Yılmaz şunları söyledi: “Ben, seçim atmosferi öncesi vatandaşı uyandırıyorum. Yakınlarımla paylaştım, eğer Sinan Ateş FETÖ’cüyse, onun öldürülmesi kararını veren, bu ocak genel başkanı da olsa o derece FETÖ’cüdür. Ülke bu atmosfere girmişken tezgâh altında yapılan bir oyun bu. Başka bir şey değil. Ama bilerek veya bilmeyerek kullanılıyor insanlar. Türkiye’yi ateşe sürükleten direkt CIA direktörüdür. Ben, bu oyunlara gelinmemesini açıklamamda izah ettim.”

Olanlardan rahatsızlık duyduğu için açıklama yaptığını belirten Yılmaz, “Yeminle söylüyorum açıklama öncesi ne genel başkanla görüştüm ne herhangi bir yetkiliyle görüştüm” dedi.