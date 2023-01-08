Ahmet Şık ile MHP’li Yalçın arasında ‘Sinan Ateş’ polemiği

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş hakkında TBMM’ye soru önergesi veren Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ı hedef aldı. Ahmet Şık da Yalçın’a yanıt verdi.

Semih Yalçın, Sinan Ateş, Ahmet Şık. (AA-Twitter)

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetini Meclis gündemine taşımış; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması talebiyle verdiği önergede soruşturma aşamasında yaşananları sormuştu.

Önerge, MHP’li Yalçın’ı kızdırdı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, verdiği önergeyi gerekçe göstererek Ahmet Şık’ı Twitter’dan hedef aldı. MHP’li Yalçın şunları yazdı: “Ahmet Şık adındaki tipsiz, hakkımızda Meclise önerge vermiş. Aklınca bize pislik sıçratmaya çalışıyor. Behey densiz, behey PKK artığı, behey CIA’in oyun uşağı! Sen önce kendi sicilindeki sabıkalara bir bak! Sen kim, bizimle aşık atmak kim!”

Şık’tan yanıt

Semih Yalçın’ın bu mesajına yanıt veren Ahmet Şık’sa Ateş cinayetine MHP’nin adının karıştığını kaydederek şunları yazdı: “Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet olsa siyasetin çöplüğünde, bir hukuk devleti olsa hapiste olması gereken kişinin; tetikçisi, işbirlikçisi, finansörü, polisi ve suç ortağı milletvekiline kadar partisinin adının karıştığı bir cinayeti örtbas etmeye kalkışması normal.”

Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet olsa siyasetin çöplüğünde, bir hukuk devleti olsa hapiste olması gereken kişinin; tetikçisi, işbirlikçisi, finansörü, polisi ve suç ortağı milletvekiline kadar partisinin adının karıştığı bir cinayeti örtbas etmeye kalkışması normal. https://t.co/n0S06pQQJF — ahmet şık (@sahmetsahmet) January 8, 2023

Sinan Ateş cinayeti

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Açılan soruşturmada şu ana kadar 10 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında MHP ile ilişkili isimlerle birlikte iki de özel harekât polisi bulunuyor.

Şık’ın soru önergesi

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Şık, yaşananları Susurluk kazasına benzetmişti.

Şık soru önergesinde şunları kaydetmişti: “Devlet içi iktidar çekişmelerinin yoğunlaştığı her dönemde gerçekleşen Susurluk vakası gibi olaylara, bir yenisi daha eklenerek; 30 Aralık 2022 Cuma günü, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski başkanı Sinan Ateş isimli şahsa Ankara’nın merkezinde motosikletli tetikçiler tarafından suikast düzenlenmiş ve şahıs hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili olarak kamuoyunun yeterli tahkikat yürütülmediğine ilişkin çekinceleri bulunmaktadır. Cinayetle ismi anılan Milliyetçi Hareket Partisi/Ülkü Ocakları mensuplarının sayısı gözetildiğinde, saldırının siyasi bir suikast olması ihtimali kuvvetlenmektedir ve kamuoyunu aydınlatmak için, medyada gündeme getirilmiş aşağıdaki soruların yanıtlanması gerekliliği hasıl olmuştur.”