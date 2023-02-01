Akşener’den Erdoğan’a Sinan Ateş soruları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Sinan Ateş cinayetini sordu: “Böyle alçak bir suikasta sessiz kalamam, Sinan Ateş’in katilleri nerede diye sormaya devam edeceğim.”

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Partisinin Meclis grubuna hitap eden İYİ Parti liderinin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Geçen hafta söylemiştim, 14 Mayıs’a kadar Erdoğan’a aynı soruyu soracağım. Sinan Ateş’e kim kıydı? Katiller nerede saklanıyor? Devletin içinde mafyalar çeteler kol gezerken, cumhurbaşkanıyım diye ortalarda gezemezsin, gezdirmem. Vicdana sığmayanı Türkiye’ye sığdıramazsın.

* Banu Çiçek’in, babasız geçen, ilk doğum gününde, gece başını, yastığa koyup, rahat rahat uyuyamazsın! Beni iyi dinle, Sayın Erdoğan! Vicdana sığmayanı, Türkiye’ye sığdıramazsın! Hiçbir haksızlığa boyun eğmeyenleri, ne yaparsan yap, susturamazsın!

* ‘Milletin adamıyım’ diye böbürlenip; milletin canına kastedilirken, susamazsın! Bu millet sana, ne istediysen verdi. Sense gittin, ucube bir sistemi başımıza bela ettin. Ayağımda pranga var.” dedin. ‘Tüm yetkiler benim olsun’ dedin. ‘Tek söz sahibi ben olayım’ dedin. Madem öyle; madem, prangalarından sıyrıldın; o zaman söyle bakalım: Sinan Ateş’in katilleri nerede? Madem öyle; madem, tek söz sahibi sensin; o zaman söyle bakalım: Katilleri kim saklıyor?ü

‘Ya Sinan Ateş’in kanını yerde bırakacaksın ya da hesabını soracaksın’

* Artık senin üstüne düşen, bir seçim yapmaktır. Ya bu şehir eşkıyalarını, görmezden gelmeye devam edeceksin ya da bu işin sonuna kadar gideceksin. Seçimini yap! Ya Sinan Ateş’in kanını yerde bırakacaksın ya da hesabını soracaksın. Seçimini yap!

* Ya makamının hakkını verip, bu alçaklığın karşısında, dik duracaksın ya da katillerin, alçakların karşısında, boyun eğeceksin. Seçimini yap, Sayın Erdoğan! Ben bir anne olarak, bir babaanne olarak, 27 yıldır, aktif politika yapan, bir siyasetçi olarak, böyle alçak bir suikasta, sessiz kalamam. Kalmayacağım!

* Gerçek katiller, gün yüzüne çıkana kadar bu kürsüden, acizliğini, yüzüne vurmaya devam edeceğim! Yer delinse de, gök yıkılsa da vicdanları titremeyenlere inat; “Sinan Ateş’in katilleri nerede” diye sormaya, devam edeceğim! Ne diyor Abdürrahim Karakoç? “Mevzuatlar kısıyor, hakikatin sesini; kulaklar sağırlaştı, lisanlar kör ve topal. Zorbalar talan etti, adalet ilkesini; dert yükü ağırlaştı, vicdanlar kör ve topal…” Biz, İYİ Parti olarak; Tüm susanlara inat, hakikatin sesini duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz!

Ne olmuştu?

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.