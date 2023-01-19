Bülent Arınç, Sinan Ateş cinayetinde sessizliği seçti: Hedef olmak istemem

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ‘çok şeyler bilse de’, başkalarının hedefi olmak istemediği için bunların anlatmayacağını söyledi.

Bülent Arınç, Sinan Ateş hakkında konuşmamayı seçti. (Twitter)

DW Türkçe’den Can Bursalı’nın öldürülen eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş hakkındaki sorusunu yanıtlayan Arınç, şunları kaydetti:

*Bir defa bu çok alçakla işlenmiş bir cinayettir. Özellikle eşi ve iki tane kız çocuğu ile fotoğraflarını görünce fevkalade üzüldüm. O kız çocuklarının babasız kalmalarından kahpece bir cinayetle kasten öldürülmesinden fevkalade üzüntü duydum. Yapabileceğim tek şey onun hakkında bir Fatiha okumaktı, Yasin okumaktı. Bunu da yaptım. Bunun dışında bir yorum yapmayı çok şeyler bilsem de doğru bulmam. Çünkü birilerinin hedefi olmak istemem.

*Ama bu konuda benim, yani samimi olarak duyduğum kadarı ile sayın cumhurbaşkanı da fevkalade üzülmüş, neye mal olursa olsun bu işin bütün yönleriyle araştırılmasını istemiş. Kendisinin, Sinan Ateş’in ailesiyle görüştüğünü ifade ediyorlar. Belki de belli bir projenin sonucu olarak öldürüldü. Kızlarının hatırına, eşinin hatırına bu cinayetin sonuna kadar aydınlatılması lazım.

*Cumhurbaşkanımızın talimatının ‘Bu olayı aydınlatacaksınız‘ şeklinde olduğunu çok yakınlarından duydum, bu da beni çok mutlu etti. Erbakan hoca, karşı tarafta kendi aralarında bir tartışma olur da bize bir şey sorarlarsa “Onlar birbirlerini bizden iyi tanırlar ve genelde iki taraf da doğru söyler” derdi. Ben de Erbakan hocamızın sözüne uygun olarak, o taraftaki tartışmalara katılmak istemiyorum.

Sinan Ateş cinayeti

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep dahil 13 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep’in, azmettiriciler için firari tetikçi Eray Özyağcı’yı işaret ettiği öğrenilmişti.