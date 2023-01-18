İddia: Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi, MHP’ye tahsisli çakarlı araçla kaçırıldı

Sinan Ateş cinayetinde henüz yakalanmayan tetikçinin MHP’ye tahsisli çakarlı araçla kaçırıldığı öne sürüldü.

Sinan Ateş Ankara’da öldürüldü. (Twitter)

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep dahil 13 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Özyağcı’nın kaçırılmasında kilit isim olarak eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş öne çıkmıştı. Demirbaş, cinayetten hemen sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Demirbaş’ın dün de yanındaki bir kişiyle birlikte gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

Sürpriz savcı değişimi

Bu arada soruşturma savcısı Ayhan Ay, sürpriz bir şekilde izne ayrıldı. DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre Savcı Ay’dan sorumlu başsavcı vekilinin de umreye gitmesi nedeniyle dosyaya bakacak kimse kalmadı.

Bunun üzerine Ankara Başsavcısı Ahmet Akça, Ayhan Ay’ın yanında soruşturmaya bakması için Savcı Durmuş Ali Kaya’yı da görevlendirdi. Soruşturmanın koordinatör başsavcı vekilliğine de Durdu Özer getirildi.

Soruşturmaya atanan yeni savcı Durdu Özer’in MHP’lilerle ahbap çıkması tartışılırken, cinayete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Demirbaş’la birlikte dün serbest bırakılan ‘Emre’ adlı kişinin bir MHP genel başkan yardımcısının özel kalem müdürü olduğu öğrenildi. Diğer yandan Demirbaş’ın tetikçi Özyağcı’yı kaçırdığı iddia edilen çakarlı aracınsa MHP’ye tahsisli olduğu iddia edildi.

MHP tahsisli aracın şüpheli özel kalem müdürü tarafından Demirbaş’a verilip verilmediği iddiası araştırılıyor.