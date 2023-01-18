Sinan Ateş cinayeti: Tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı iddia edilen Demirbaş serbest

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinan Ateş Ankara’da öldürüldü. (Twitter)

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep dahil 13 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Özyağcı’nın kaçırılmasında kilit isim olarak eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş öne çıkmıştı. DW Türkçe’den Alican Uludağ’a konuşan kaynaklar Demirbaş’ın saldırının hemen ardından değil, bir gün sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alındığını söyledi. Demirbaş, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

NTV’nin haberine göre Demirbaş hafta başında adliyeye getirildi. Haberde Demirbaş’ın Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkartmakla suçlandığı aktarıldı. Demirbaş, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.