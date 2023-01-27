Sinan Ateş’in eşi konuştu, Semih Yalçın’a çıkıştı

Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklama yapınca sessizliğini bozdu.

Ayşe Ateş, Yalçın’a ismini anmadan “Cinayeti siyaset aracı haline getiriyorlar” sözleri nedeniyle çıkıştı.

Sinan Ateş’in eşinden Semih Yalçın’a sert sözler. (AA)

Sinan Ateş adına açılan Twitter adresinden de paylaşılan açıklama şöyle;

*Şehit eşim Sinan Ateş’in tertemiz adını ağzına almadığı için memnun olduğum bir siyasetçi, dün yaptığı açıklama ile sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır.

*Eşimin Ülkü Ocakları genel başkanlığı görevinden ayrılmasından şehit edildiği güne kadar yaşanan süreçlerden dolayı öncelikle kendisini temize çıkarması gereken bu beyefendi, yaşadığımız tüm acılara rağmen soruşturmanın sağlıklı yürümesi adına biz konuşmazken hangi ihtiyaca binaen masum çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapmaya çalışmaktadır?

*Bütün çocuklar elbette ki masumdur ancak bu beyefendi iki yetim evladın hayatları boyunca yaşayacakları travmayı görmezden gelip suçsuz oldukları sabit görüldüğü takdirde serbest kalacak olan isimlerin çocuklarını mı düşünmektedir?

*En azından biz bunu inandırıcı bulmadık. Acıları deşmek istemem ancak bu beyefendi madem ki bizim acımız üzerinden siyaset yapmak, bir yerlere mesaj vermek hadsizliğini gösterdi birkaç cümle etmek mecburiyeti hasıl oldu.

*Bu beyefendinin oğlu (Allah rahmet eylesin) vefat ettiğinde beyefendinin koluna giren ve kendisini yalnız bırakmayan benim eşimdi. Beyefendi, rahmetli oğlunun muhterem eşine merhumun yetim bıraktığı evladının yaşadıklarını sorsa idi hakkını araması gereken çocukların hangisi olduğunu daha iyi kavrayacaktı.

*Maksadım, satır satır şerh düşebileceğim talihsiz açıklamaya dair cevap vermek değildir. Ülkücü Şehit Sinan Ateş’in evlatları bu siyasetçinin iğreti bir şekilde kullandığı gibi mazlum değildir, aksine mağrurdur. Çünkü benim evlatlarım; hayatı boyunca tertemiz yaşamış ve evlatlarına şerefli bir miras bırakarak şehit düşmüş bir babanın çocuklarıdır.

*Bizi herhangi partinin iç meselesi, diğer partilerle meseleleri ilgilendirmemektedir. Şehidimiz ile adalet arasına kim girmeye çalışıyor, bu vicdanları yaralayan suikasti kim aydınlatmaya çalışıyor biz ona bakıyoruz.

*Gerisi bizim için lafügüzaf. Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz. Duam ve beklentim odur ki şehidimizin kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın. Tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıktığında bugünlerde yapılan bu ve benzeri açıklamaların mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Dua ile…

Semih Yalçın ne demişti?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dünkü açıklamasında Sinan Ateş üzerinden partisinin ve kendisinin hedef alındığını öne sürmüş, bu cinayetin siyaset konusu edildiğini savunarak, özetle şunları söylemişti:

*Cinayet ve ölüm üzerinden duygu istismarına tevessül edilerek aleyhimizde çirkin ve ahlaksızca kampanyalar yürütülmektedir. İftira iftirayı, yalan yalanı kovalamaktadır.

*(…)Menfur bir suikast üzerinden siyasi çıkar elde etme çabasındaki izansızlar, zan altında bıraktıkları masum ve suçsuz insanların ailelerini ve çocuklarının duygularını bile göz ardı etmektedir. Evlerine ateş düşen mazlum insanların acıları da insafsızca, ahlaksızca istismar edilmektedir.

*Ailelerin, annelerin, babaların, kardeşlerin, bacıların canı; hoyratça acıtılmaktadır. Sadece diriye değil, ölüme ve ölenin hatırasına da saygısızlık edilmektedir. İktidar hırsıyla böylesine küçülerek siyaset yapmak, politika değil; pespayelik, kepazeliktir. Bu nefret siyasetinin varacağı yer, hüsrandır. Bu tiksindirici siyaset anlayışının getireceği hiçbir fayda yoktur.

Sinan Ateş cinayeti

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Cinayet, MHP içindeki çekişmeleri su yüzüne çıkarırken, Tolgahan Demirbaş’ın ilk olarak MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalanması dikkat çekmişti.

Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt’sa yeğeninin katillerinin Meclis’te olduğunu savunmuştu. Daha önce MHP’de yöneticilik yapan Bozkurt’a göre Sinan Ateş, partide güçlenmemesi için öldürüldü.