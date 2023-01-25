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Sinan Ateş cinayeti: Ülkü Ocakları genel başkan yardımcısı gözaltında

Sinan Ateş cinayetinde sabah saatlerinde gözaltına alınan Emre Yüksel’in Ülkü Ocakları genel başkan yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Yüksel’in gözaltına alındığı ilk dakikalarda MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın da özel kalem müdürü olduğu iddia edilmişti.

Emre Yüksel (Solda) ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım. (Twitter)
Emre Yüksel (Solda) ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım. (Twitter)

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 


Olayla ilişkin gözaltılar bugün de devam etti. Daha önce 15 kişinin tutuklandığı soruşturmada bu sabah üç kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş daha önce iki defa gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Öte yandan MHP’li Avukat Serdar Öktem de gözaltına alınan isimler arasındaydı. 

Gözaltına alınanlar arasında yer aldığı belirtilen ve adı kamuoyuna Emre Y. olarak açıklanan kişinin ise Emre Yüksel olduğu belirtildi. 

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da gözaltına alınan kişinin Emre Yüksel olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı. 

Emre Yüksel’in Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Öte yandan Yüksel’in sosyal medya hesapları da gözaltına alındıktan kısa süre sonra kapatıldı. 

Yüksel’in sosyal medyadaki görüntüleri arasında Haziran 2022 tarihinde katıldığı bir nikah töreni de yer alıyor. Mersin’deki nikaha Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Mersin Milletvekili Baki Şimşek, MHP MDK Sekreteri Kürşat Türker Ercan ve Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç de katılmıştı. 

Yüksel’in aynı zamanda çeşitli futbol karşılaşmalarında hakemlik yaptığı da öğrenildi.

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