Ülkücüden Kılıçdaroğlu’na: Allah razı olsun Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için

Sakarya’da kendini ülkücü olarak tanıtan bir vatandaş, Sinan Ateş cinayetinin üstüne gittiği için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.

Fotoğraf: ANKA

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili AKP ve MHP sessizliğini korurken CHP başta olmak üzere muhalefet olayı gündemde tutuyor.

Kılıçdaroğlu dün, babasını kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın Sakarya’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Sakarya ziyareti sırasında kendini ‘Sakaryalı ülkücü’ olarak tanıtan bir vatandaş Kılıçdaroğlu’yla konuştu. ANKA’nın aktardığına göre vatandaş, Kılıçdaroğlu’na şunları dedi: “Kemal Bey iyi akşamlar Sakaryalı bir ülkücü olarak çok teşekkür ediyorum Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun. Bütün arkadaşlar adına konuşuyorum burada.”

Vatandaş ayrıca Ateş adına camilerde mevlit dahi okutulmadığını belirterek Kılıçdaroğlu’ndan bunu dillendirmesini istedi.