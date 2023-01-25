Sinan Ateş cinayeti: Tolga Demirbaş üçüncü kez gözaltına alındı

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş yeniden gözaltına alındı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ, Demirbaş’la birlikte MHP’de özel kalem müdürü olan Emre Y. ile avukat Serdar Öktem’in de gözaltında olduğunu bildirdi.

Sinan Ateş Ankara’da öldürüldü. (Twitter)

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep dahil 15 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Özyağcı’nın kaçırılmasında kilit isim olarak eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş öne çıkmıştı. DW Türkçe’den Alican Uludağ’a konuşan kaynaklar Demirbaş’ın saldırının hemen ardından değil, bir gün sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alındığını söylemişti. Demirbaş, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Demirbaş, geçen hafta da savcılık tarafından sorgulanmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Alican Uludağ, Demirbaş’ın yeniden gözaltına alındığını bildirdi.

Uludağ, Twitter’dan başka gözaltıların da olduğunu yazdı: “Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine daha önce 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan ve MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinden çıkan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP’de özel kalem müdürü olan Emre Y. ile avukat Serdar Öktem gözaltına alındı. MHP’li Avukat Serdar Öktem, cinayetten tutuklanan Doğukan Çep, MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk ve firari tetikçi Eray Özyağcı’nın geçmişte avukatlığını yapıyordu.”