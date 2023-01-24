Bahçeli, Sinan Ateş sorusuna tahammül edemedi: İşine bak

Grup toplantısının ardından Meclis kulisinde gazetecilerin sorularına ‘maruz kalan’ partinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir muhabirin Sinan Ateş cinayetliyle ilgili sorusuna “İşine bak” diye yanıt verdi. Bahçeli’nin yakınındakiler muhabiri iterek oradan uzaklaştırdı.

MHP’nin Meclis grup toplantısı sonrası kuliste mikrofon uzatılan Bahçeli, öldürülen Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş hakkındaki soruya tahammül edemedi.

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nun “Efendim cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağı konuşuluyor eğer Meclis’te karar alınırsa. Siz ne düşünüyorsunuz” sorusuna Bahçeli, “Beni dinlememişsiniz herhalde” sözleriyle yanıt verdi.

Yazıcıoğlu bunun üzerine “Peki Sinan Ateş cinayetinde MHP’nin…” demesinin ardından Bahçeli sözünü Yazıcıoğlu’nun keserek, “İşine bak, hadi, işine bak” dedi.

Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından kendisinin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, gazeteci Yazıcıoğlu’nu tartaklayarak oradan uzaklaştırdı.