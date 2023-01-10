Bahçeli, suskunluğunu bozdu: Menfur bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sessizliğini bozarak ”MHP’yi bu cinayetle irtibatlandıranlar, ispat etmezlerse şerefsizdir” dedi. Bahçeli, cinayet üzerinden ‘siyasi kurgu’ yapıldığını belirterek Erdoğan’a destek bildirdi.

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Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çukurambar semtinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili aralarında MHP üyelerinin de bulunduğu kişiler tutuklanmıştı.

Muhalefet liderleri, hem AKP hem de MHP’nin konuya ilişkin ‘sessizliğine’ dikkat çekerek cinayetin aydınlatılmasını istiyor.

Bahçeli’den ilk açıklamaysa 10 gün sonra geldi. Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapıldığını belirten Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek bildirdi.

‘Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim’

MHP liderinin konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

*Menfur bir cinayetin içine pirüpak gibi arkadaşlarımızı çekmeye çalışanlara tamam demeyeceğiz. Sabrın boyun eğmek değil, mücadele etmek olduğunu göstereceğiz. Çakal olup bozkurda diş gösterenler, densizin devesi gibi ötenler şunu unutmasınlar ki; tek başına da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim, sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım. Bir cinayet üzerinden kurgu yapanlara haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir.

*MHP’yi suç örgütleriyle ilişkilendirenlerin son neferimize, son nefesimize, son damla kanımıza kadar karşısındayız. Açığımızı kollayan, ensemizde boza pişiren, bizi köşeye sıkıştırma amacımızı güden kim varsa bugüne kadar konuştu. Şimdi sıra bizdedir. Madem herkes sırasını savdı. Madem herkes eteğindeki taşları döktü. Şimdi söz sırası bizde.

‘Sislerin dağılması için bekledik’

*MHP milletinde ve milletinde erimiş bir kahramanlık mefkuresidir. Allah’ın dağına göre kar verdiğini biliyorum. 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara’nın Çukurambar semtinde hunhar bir suikast vuku buldu. Sislerin dağılması, önünün ve ardının aydınlığa kavuşması için beklemeye başladık. Her gelişmeyi yakından takibe başladık. Ortada güpegündüz işlenmiş bir cinayet vardı. Kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra MHP’ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı.

‘Cinayetin gölgesi birden bire MHP’ye düşürülmek istendi’

*Bilmediğimiz göle girmeyeceğimiz herkesin malumudur. 30 Aralık’taki kanlı saldırı gerçekleştikten sonra MHP’ye organize bir saldırı ivme alarak hız kazandı ve sürekli olarak kamçılanıp körüklendi. Tüm FETÖ’cüler algı operasyonları kanalıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Cinayetin gölgesi birden bire MHP’ye düşürülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu devamlı suretle gündemde tutuldu. Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği kaos ve kargaşa zamanlarıdır. Tedbir, sabır ve uyanıklık şarttır. İmam Şafi’ye sormuşlar, “Fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarsınız?” O da “Düşman okunu takip ediniz, o sizi hak ehline götürür” demiş. Biz de bu manevi öğüde riayet ederek düşman oklarını takip ettik. Tehlikeyi sezdik, hücumu gördük. MHP ve Ülkü Ocakları’yla en küçük bağı olması şöyle dursun, devamlı kundaklayıp kurutmaya çalışan etki ajanları, içimizden devşirilmiş siyaset artıkları, FETÖ’cüsünden PKK’lısından tüm şirret odakları bizi cinayetle aynı karede göstermek gibi vahim bir hataya ortak oldular. Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı unutmaz. Unutmayacağız.

*Adına ‘Zafer’ denilen yenilmiş bir partinin ümitsiz vakası, “Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz” açıklamasıyla savcıların görev alanına giren açıklamada bulundu. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak şerefli savcılarımızın ana görevidir.

*Aleyhimizde aslı olmayan iddialar başta CHP olmak üzere teröristlerin, bölücülerin, mankurtların, devlet ve millet muhaliflerinin eline tutuşturulup meseleyi sahiplenmeleri için siyasi istismar ortamı açıldı.

Kılıçdaroğlu’na: Yüreğin varsa buraya gel

*Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı. Başkanlık divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. MHP’ye cinayetin ihale edilmesi amacıyla şiddetli bir cephe açılıp, ittifakla harekete geçildi. Ülkücüyü öteki gören, Mehmetçik katilleriyle işbirliği yapan Kılıçdaroğlu da suskunluğumuzun nedenini sorma gereği duydu. Edebimiz el vermez, edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap edebi elden gidene. Suskun değilim; seviyesi ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı alıyorum. Bu siyaset defosu, gençlerimizin mafyacılık oynadığını ileri sürdü. Bak Sayın Kılıçdaroğlu senin sağında solunda konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini karıştırma; bu gaflete kapılma. Sen teslim olmuşsun, sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna girmişsin. Kılıçdaroğlu şayet yüreğin varsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka olduğunu görelim.

*MHP’yi uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, cinayet örgütleriyle eşitlemeye niyetlenmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Bizim üzerimize kan sıçratmak, katil yaftası vurmak Türkiye’yi kavga iklimine çekmek için el avuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. MHP’ye çamur atıp 2023 seçimlerini zillet ittifakının lehine dönüştürmek için ganimet avcılığına soyunanlar şerefsiz kere şerefsizdir. FETÖ ile Pensilvanya’da işbirliği yapıp, MHP’nin üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir.

‘İspat etmezlerse şerefsizdir’

*MHP’yi bu cinayetle irtibatlandıranlar, ispat etmezlerse şerefsizdir. Peşlerini bırakmayacağımızı bilmelerinde yarar vardır. Genel Başkan olduğum süre içinde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım. Hayatları boyunca bir ülküdaşımızın elinden tutmamış, hayrı dokunmamış ne kadar haşarat varsa cinayeti malzeme olarak kullanmaktadır. Bizim vampirlerle işimiz olmayacaktır. Hakkımızı ve hukukumuzu ziyan ettirmeyeceğiz. Bizi karıştırmak isteyenleri hukuka havale edeceğiz. MHP’yi mafyayla ilişkilendirmek cürümdür, cinnettir. Mafyadan ülkücü olmaz. Müfteriden ülkücü olmaz. Davamız hak arayanların iç sesidir. Davamız Türklüğün bayraktarlığıdır. Davamız Allah yoludur.