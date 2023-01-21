Erdoğan’ın Bursa ‘mitingi’nde Sinan Ateş pankartları toplatıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bursa’da çeşitli yapıların açılışı için katıldığı törende, eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması için pankart açıldı.

Görsel: Twitter

Gazeteci Nevşin Mengü’nün Twitter’dan paylaştığı görüntülerde Ateş’in yakını olduğu belirtilen kişilerin Erdoğan konuşurken ‘Sinan Ateş’ yazılı pankart açtığı görülüyor.

Erdoğan’ın Bursa mitinginde, Sinan Ateş’in yakınları pankart açtı. Katillerin ortaya çıkarılmasını istiyorlar. Adalet talep ediyorlar pic.twitter.com/yv5mINIqHh — nevsin mengu (@nevsinmengu) January 21, 2023

Mengü’nün aktardığına göre polis pankartları indirirken sonra başka bir videoda alandaki AKP’lilerin de müdahale ettiği görülüyor.

Polis pankartları indirtti. Sinan Ateş’le beraber büyümüş olan kuzeni, cinayetten beri gözüne uyku girmediğini anlatıyor #sinanatesheryerde #sinanAtesicinAdalet#sinanınatesihepiniziyakacak pic.twitter.com/l3mn4LEmN4 — nevsin mengu (@nevsinmengu) January 21, 2023

Ailesinin aynı zamanda Sinan Ateş’in Bursa’daki mezarı başında da pankart açarak protesto ettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep dahil 13 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Özyağcı’nın kaçırılmasında kilit isim olarak eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş öne çıkmıştı. Demirbaş, cinayetten hemen sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Demirbaş’ın 17 Ocak’ta da yanındaki bir kişiyle birlikte gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilmişti.