Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayeti için söz verdi: Her şeyi biliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini dört ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız” dedi.

Fotoğraf: Instagram

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini dört ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak.”

Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 21, 2023

Ne olmuştu?

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep dahil 13 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Özyağcı’nın kaçırılmasında kilit isim olarak eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş öne çıkmıştı. Demirbaş, cinayetten hemen sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Demirbaş’ın 17 Ocak’ta da yanındaki bir kişiyle birlikte gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilmişti.