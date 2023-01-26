Semih Yalçın, Sinan Ateş cinayetinde MHP’yi suçlayanları tehdit etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sinan Ateş cinayetiyle partisini ilişkilendirenleri, “Partimizin mensuplarına yönelik yargısız infazların hesabı ahirete bırakılmayacaktır” diyerek tehdit etti.

Sinan Ateş ve Semih Yalçın. (Twitter-AA)

MHPli Semih Yalçın’ın Twitter hesabından da paylaştığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

* Milletimiz, siyasetçilerden ve daha geniş ölçekte Türk aydınlarından mevcut sorunlar karşısında sükûnet, itidal, teenni ve yapıcı tavır beklemektedir.

* Bizi 54 yıldır durduğumuz yerden ricat ettiremeyecekler, ulaştığımız noktadan milim oynatamayacaklardır. kötülük ve iftira üretenler, yenilgiye, hezimete uğratılacaktır. MHP camiası, ülkenin üzerine örtülmeye çalışılan kara bulutları dağıtmaya da, dava arkadaşlarımızın sırtına yapıştırılmak istenen yaftaları yırtıp atmaya da muktedirdir.

*Partimizin mensuplarına yönelik yargısız infazların hesabı ahirete bırakılmayacaktır. Bizi susturacaklarını sanıp aziz milletimize kefen biçmeye çalışan bedhahların defterleri dünyada dürülecektir.

Semih Yalçın, MHP’ye yakın sitedeki açıklamasını Twitter’dan paylaştı.

Sinan Ateş cinayeti

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 17 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Cinayet, MHP içindeki çekişmeleri su yüzüne çıkarırken, Tolgahan Demirbaş’ın ilk olarak MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalanması dikkat çekmişti.

Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt’sa yeğeninin katillerinin Meclis’te olduğunu savunmuştu. Daha önce MHP’de yöneticilik yapan Bozkurt’a göre Sinan Ateş, partide güçlenmemesi için öldürüldü.