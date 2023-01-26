Sinan Ateş cinayeti: Ülkü Ocakları genel başkan yardımcısı tutuklandı

Sinan Ateş cinayetinde dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Ülkü Ocakları genel başkan yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş tutuklandı.

Emre Yüksel (Solda) ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım. (Twitter)

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Düne kadar 15 kişinin tutuklandığı soruşturmada dün sabah üç kişi daha gözaltına alınmıştı. Üç kişiden biri olan Tolgahan Demirbaş daha önce iki defa gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Öte yandan MHP’li avukat Serdar Öktem de gözaltına alınan isimler arasındaydı.

Gözaltına alınanlar arasında yer aldığı belirtilen ve adı kamuoyuna Emre Y. olarak açıklanan kişininse Emre Yüksel olduğu belirtildi. Yüksel’in Ülkü Ocakları genel başkan yardımcılığı görevini yaptığı sonradan anlaşılmıştı.

Bugün şüpheliler, Demirbaş ve Yüksel çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.