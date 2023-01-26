Sinan Ateş cinayeti: MHP’den istifalar 16 bini aştı

Sinan Ateş cinayetinden sonra MHP’den 16 binden fazla üye istifa etti.

Ülkücüler MHP’den istifa ediyor. (AA)

Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş 30 Aralık’ta Ankara’da öldürüldükten bir gün sonra MHP’nin üye sayısı 480 bin 584’ken, bugün itibariyle (26 Ocak) sayının 464 bin 92 olduğu görüldü.

MHP’nin güncel üye sayısı.

MHP’nin 31 Aralık’taki üye sayısı.

Yargıtay’ın verilerine göre MHP bu sürçte 16 bin 492 üye kaybetti.

Olayın geçmişi

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 17 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Cinayet, MHP içindeki çekişmeleri su yüzüne çıkarırken, Tolgahan Demirbaş’ın ilk olarak MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalanması dikkat çekmişti.

Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt’sa yeğeninin katillerinin Meclis’te olduğunu savunmuştu. Daha önce MHP’de yöneticilik yapan Bozkurt’a göre Sinan Ateş, partide güçlenmemesi için öldürüldü.