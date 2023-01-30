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Davutoğlu, Bahçeli’ye seslendi: Sinan Ateş dosyasını kapattırmayacağım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Sinan Ateş cinayetinin ‘üstünü kapatmaya çalıştığını’ söyleyerek, buna izin vermeyeceğini vurguladı.

Fotoğraf: İBB

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 


Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Davutoğlu, Bahçeli’nin cinayetin üstünü kapatmaya çalıştığını söyledi. ‘Altılı masa’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa aday olamayacağına dair metninin yabancı bir ülkenin büyükelçiliğinde hazırlandığını iddia eden Bahçeli’nin ‘niyetini bildiğini’ belirten Davutoğlu, “Bir sis bulutu çıkarmak, sis bombası atarak bazı şeyler örtülsün istiyorsun” dedi.

Karar’da yer alan habere göre Davutoğlu, devamında şunları dedi:

“Peki Bahçeli hangi dosyayı örtmek istiyor: Sinan Ateş dosyasını. Sayın Bahçeli o Sinan Ateş dosyasını kapattırmayacağım. Bu hesap görülene kadar her cuma soracağım. 15 Mayıs sabahı ilk açılan dosya bu olacak. ‘Dicle kenarında bir kuzu kaybolsa hesap sorarız’ diyordun sayın Erdoğan, Ankara’nın göbeğinde bir insan kayboldu. Niye susuyorsun? Hani dünya lideriydin sen Ankara’nın lideri bile değilsin. Ankara’nın lideri ol Sayın Erdoğan.”

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