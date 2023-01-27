İmamoğlu, Sinan Ateş’in evini ziyaret etti: Sis perdesinin bir an evvel kalkması lazım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Sinan Ateş’in evine giderek taziyede bulundu. Cinayetin aydınlatılmasını istedi.

Fotoğraf: İBB

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Bugün Bursa’yı ziyaret eden İmamoğlu, yurttaşlarla miting düzenledikten sonra Ateş’in ailesinin evini ziyaret etti.

Ziyarete dair görüntüleri Twitter’dan bir videoyla paylaşan İBB başkanı, şunları yazdı: “Uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Sinan Ateş’in acısı on binlerce yürekte hala taze. Bursa’daki acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundum. Bu cinayetin üzerindeki sis perdesinin bir an evvel kalkması lazım.”

Videoda İmamoğlu’nun Ateş’in ailesiyle bir odada otururken adaletin önemini vurguladığı ve Ateş’in annesinin serzenişi yer alıyor.

Uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Sinan Ateş’in acısı on binlerce yürekte hala taze. Bursa’daki acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundum. Bu cinayetin üzerindeki sis perdesinin bir an evvel kalkması lazım. pic.twitter.com/M6DJbpCIB2 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 27, 2023

Ziyaretten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, şunları dedi: “Dertleştik, acıyı paylaştık. Adalet tecelli etmeden tabii ki burada insanların yüreğine su serpilmez. Memleketimizin her hanesine, Sinan Hocamızın da onun anneciğinin, babacığının, eşinin de her hanesine adalet diliyorum. Allah, memleketimizi adaletsizlikten korusun.”

İBB başkanı, bir gazetecinin “Tetikçi hala yakalanmadı. Aile, ‘Katiller Meclis’te’ dedi. Siz neler söyleyeceksiniz” sorusunu kendini tekrarlayarak yanıtladı: “Yani dediğim gibi, Allah memleketimizi adaletsizlikten korusun.”

İmamoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nun Sinan Ateş sorusuna “İşine bak” diye yanıt vermesiyle ilgili bir soruda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını işaret etti: “Ben, bu konuda genel başkanımızın ve özellikle diğer liderlerin söylediklerine bakın diyorum. Ne diyorlar? ‘Mutlaka adalet için mücadele edeceğiz’ diyorlar. Ben de kendilerine söyledim. Hem onu temsil ediyorum hem de şahsım adına da ben dahil, bütün herkes, adaletin tecelli etmesi için bu sürecin, Sinan Hocamızın bu sürecinin takipçisi olacağız. Bu ülkede faili meçhulden nice ailelerin canı yandı. Hala faili meçhul dolaplarında duruyor. Bu ve bu tür süreçleri memleketimize yaşatmayacağız.”