Sinan Ateş cinayeti: MHP’li avukat tutuklandı

Sinan Ateş cinayetinde iki gün önce gözaltına alınan MHP’li avukat Serdar Öktem tutuklandı.

Sinan Ateş Ankara’da öldürüldü. (Twitter)

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Soruşturmada iki gün önce üç kişi daha gözaltına alınmıştı. Üç kişiden biri olan Tolgahan Demirbaş daha önce iki defa gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında yer aldığı belirtilen ve adı kamuoyuna Emre Y. olarak açıklanan kişininse Emre Yüksel olduğu ortaya çıkmıştı. Yüksel’in Ülkü Ocakları genel başkan yardımcılığı görevini yaptığı sonradan anlaşılmıştı. Demirbaş ve Yüksel dün tutuklandı.

AA, gözaltına alınan bir diğer isim olan MHP’li avukat Serdar Öktem’in de tutuklandığını bildirdi.

Böylelikle toplam tutuklu sayısı 18’e çıktı.