Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sinan Ateş cinayeti: MHP’li avukat tutuklandı

Sinan Ateş cinayetinde iki gün önce gözaltına alınan MHP’li avukat Serdar Öktem tutuklandı.

Sinan Ateş Ankara’da öldürüldü. (Twitter)

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 


Soruşturmada iki gün önce üç kişi daha gözaltına alınmıştı. Üç kişiden biri olan Tolgahan Demirbaş daha önce iki defa gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında yer aldığı belirtilen ve adı kamuoyuna Emre Y. olarak açıklanan kişininse Emre Yüksel olduğu ortaya çıkmıştı. Yüksel’in Ülkü Ocakları genel başkan yardımcılığı görevini yaptığı sonradan anlaşılmıştı. Demirbaş ve Yüksel dün tutuklandı.

AA, gözaltına alınan bir diğer isim olan MHP’li avukat Serdar Öktem’in de tutuklandığını bildirdi.

Böylelikle toplam tutuklu sayısı 18’e çıktı.

Sinan Ateş cinayeti: Ülkü Ocakları genel başkan yardımcısı gözaltında

Sinan Ateş cinayeti: Tolga Demirbaş üçüncü kez gözaltına alındı

Sinan Ateş cinayetinde iki yeni tutuklama

Bahçeli, Sinan Ateş sorusuna tahammül edemedi: İşine bak

Sinan Ateş’in dayısı: Evladımızın katili Meclis’te

Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayeti için söz verdi: Her şeyi biliyoruz

SON HABERLER

Sanayide kullanılan doğalgaza indirim

BOTAŞ, şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarındaysa yüzde 13,30 ile 17,22 arasında indirime gidildiğini duyurdu.

KKM faizi yüzde 17’lere çıkabilir

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Çakar, faizde üst sınırın kaldırılması sonrasında KKM’nin dövizden dönen kısmı için getirinin yüzde 17’ye kadar ulaşabileceğini söyledi. 