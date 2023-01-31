Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan MHP’li avukat, UltrAslan liderini de savunmuş

Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan MHP’li Serdar Öktem’in UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in de avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.

Serdar Öktem ve Sebahattin Şirin. (Fotoğraf: Serdar Öktem/Facebook)

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Soruşturmayla ilgili geçen hafta üç kişi daha tutuklandı. Bunlardan biri de MHP’li avukat Serdar Öktem’di.

Öktem, Doğukan Cep dahil cinayetle bağlantılı pek çok kişinin avukatlığını yapıyordu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Öktem’in Galatasaray taraftar grubu UltrAslan’la bağlantısını yazdı. Bu taraftar grubunun tarikat ve çetelerle içli dışlı olduğu belirten Altaylı, şunları yazdı: ”Peki bu Serdar Öktem başka kimin avukatı dersiniz! Bingo… Galatasaray taraftar grubu UltrAslan’ın sözde lideri gerçek adı Muzaffer olan Sebahattin Şirin’in avukatı. Çeşitli tarikatlarla içli dışlı olan, Mustafa Cengiz döneminde tribünlere yaptırdığı ‘Ayağa kalk’ koreografisiyle FETÖ’nün mesajını yaymaya çalıştığı iddia edilen, sonrasında İsmailağa Cemaati ziyareti ile gündeme gelen Sebahattin Şirin. Bir yanda bir kiralık katiller bir yanda çeteler, bir yanda FETÖ’ler, bir yanda tarikatlar, bir yanda tribün lideri şeriatçılar. İlginç bir küme.”