Kılıçdaroğlu Sinan Ateş’in eşine söz verdi: Yanıbaşımdan ayırmayacağım

Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da öldürülen Sinan Ateş’in eşi eşi Ayşe Ateş’e ‘beraber hesap sorma’ sözü verdi.

Fotoğraf: Twitter

Kılıçdaroğlu, Ayşe Ateş’in kendisini ziyaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bugün rahmetli Sinan Ateş’in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız.”

Bugün rahmetli Sinan Ateş’in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız. pic.twitter.com/7fB9wfjFpU — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 23, 2023

Ne olmuştu?

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 21 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi Özyağcı cinayetten günler sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

Suikast öncesi konum bilgisi paylaşmak ve tetikçi Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı.

Demirbaş’ın o evde yakalanmasına ilişkin polislerin tuttuğu tutanak ‘kayboldu’. Üç savcının yürüttüğü soruşturmada iddianame yazımı aşamasına önümüzdeki günlerde geçilmesi beklenirken, tutanak soruşturmada önemli deliler arasındaydı.

Savcılığın soruşturma dosyasına tutanak girmedi. Ve bu nedenle savcılık Kılavuz hakkında herhangi bir işlem yapamadı.