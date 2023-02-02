Ateş suikastında tutuklanan MHP’li Öktem şifreyi vermedi: Hafıza kaybı yaşadım

Sinan Ateş cinayetine ilişkin tutuklanan MHP’li avukat Serdar Öktem’in telefon şifresini Covid-19 nedeniyle hafıza kaybı yaşadığını belirterek hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi.

Sinan Ateş Ankara’da öldürüldü. (Twitter)

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Soruşturmada tutuklanan 18 kişiden biri de MHP’li avukat Serdar Öktem’di. DW Türkçe’den Alican Ulludağ’ın haberine göre Doğukan Çep, Ufuk Köktürk ve tetikçi Eray Özyağcı’nın da geçmişte avukatlığını yapan Öktem’in cinayetteki rolünün İstanbul ile Ankara grubu arasındaki bağlantıyı kuran kişi olduğu öğrenildi.

Gözaltı sırasında telefonuna el konulan Serdar Öktem’in diğer bağlantılarını çözmek için polis telefonunun imajını almak istedi. Ancak Öktem, Iphone marka telefonunun şifresini hatırlamadığını söyleyerek açılış kodunu savcılıkla paylaşmadı. Öktem, Covid’e yakalandıktan sonra hafıza kaybı yaşadığını öne sürdü.

Keşif yapan bir şüpheli tahliye edilmiş

Cinayetten önce bölgede keşif yapan bir şüpheli, bu sırada polis kontrolünde durduruldu. Trafik polisi ekibi, şüpheliye GBT kontrolü yaptığında daha önce kesinleşmiş bir hapis cezası olması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunduğunu gördü. Gözaltına alınan şüpheli, cezaevine teslim edildi. Ancak adı açıklanmayan keşifçi, cezasının yatarı üç yılın altında olduğu için aynı gün açık cezaevine sevk edilerek serbest bırakıldı.

Tetikçi için 60 adrese baskın

Bu arada cinayet büro ekipleri, tetikçi Eray Özyağcı’yı ise her yerde arıyor. Soruşturma kaynakları Özyağcı’nın hayatta olduğunu düşünürken, İstanbul’da 60’a yakın adrese baskın düzenledi. Ancak Özyağcı’nın izine ulaşılamadı.