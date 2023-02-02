Sinan Ateş cinayetinin sanığı MHP’li Serdar Öktem, Emniyet’in avukatlığını yapmış

Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan MHP’li Serdar Öktem’in Galatasaray Spor Kulübü üyeliği mülakatında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avukatlığını yaptığını söylediği iddia edildi.

Serdar Öktem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etmiş. (Twitter)

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Soruşturmada tutuklanan 18 kişiden biri de MHP’li avukat Serdar Öktem’di. Öktem’in UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in avukatlığını yaptığı, kulübünde hukuk işlerine bir süre baktığı çıkmıştı.

Öktem’in daha önce dört ya da beş kez Galatasaray Spor Kulübü’ne üye olmak için başvurduğunu yazan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, mülakatın ayrıntılarını da paylaştı. Galatasaray Lisesi mezunu olan Altaylı, ikinci başkanlık dahil kulüpte üst düzey görevler almıştı.

Altaylı’ya göre Öktem’in mülakatta bıraktığı izlenim şöyle: “Dünya görüşü olarak bize çok uygun biri gibi görünmüyordu. Ama bizde iyi bir Galatasaraylı intibaı bıraktı. Maçlara giden, yıllardır kombine alan, Galatasaray’a düşkün biri olduğunu anlattı. 30 kişinin çalıştığı bir hukuk bürosunun sahibi olduğunu anlattı. Üstelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün de avukatlık bürosuydu. Emniyet’in davalarına onun bürosu bakıyordu. Doğrusu suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği hiç aklımıza gelmedi. Bu yüzden de kendisini iyi bir Galatasaraylı olduğunu düşünerek üye yaptık. Referanslarının kim olduğunu KVKK nedeniyle açıklamam mümkün değil ama hepimizin tanıdığı Galatasaraylı isimler.”