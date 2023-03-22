Sinan Ateş cinayetinde siyasi bağlantıyı örtme telaşı: Kritik tutanak ‘kayboldu’

Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanığı Tolga Demirbaş’ı, MHP’li vekil Kılavuz’un da bulunduğu evden gözaltına alan polislerin tuttuğu tutanak ‘kayboldu’. Bu nedenle savcılar dosyaya Kılavuz’u dahil edemedi.

Sinan Ateş Ankara’da öldürüldü. (Twitter)

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 21 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi Özyağcı cinayetten günler sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre cinayetin siyasi bağlantısına delili olarak gösterilen olaya ilişkin çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı.

Suikast öncesi konum bilgisi paylaşmak ve tetikçi Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı.

Demirbaş’ın o evde yakalanmasına ilişkin polislerin tuttuğu tutanak ‘kayboldu’. Üç savcının yürüttüğü soruşturmada iddianame yazımı aşamasına önümüzdeki günlerde geçilmesi beklenirken, tutanak soruşturmada önemli deliler arasındaydı.

Savcılığın soruşturma dosyasına tutanak girmedi. Ve bu nedenle savcılık Kılavuz hakkında herhangi bir işlem yapamadı.

Bu arada millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden biri, iktidara geldiğinde bu cinayetin hesabını sormak.