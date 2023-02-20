Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı.
MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 19 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa önceki haftalarda yakalanıp tutuklanmıştı.
AA’nın haberine göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A. da tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 21 oldu.