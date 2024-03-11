Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Selma Ateş

Ankara’da 30 Aralık 2022’de, Ateş arkadaşı Selman Bozkurt’la bir binadan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Ateş’in ablası Selma Ateş, X hesabından babasının hayatını kaybettiğini duyurdu: “Üzüntümüzün tarifi yok. Canım Kardeşim şehit Doç. Dr. Sinan Ateş’in acısı hala yüreğimizde kor halindeyken, evimizin direği babamız Musa Ateş’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazemiz yarın öğle namazına müteakiben Emir Sultan camiden kaldırılıp, Emir Sultan mezarlığına defnedilecektir.”