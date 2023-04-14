Sinan Ateş cinayeti: Olcay Kılavuz hakkındaki tutanak ‘buhar oldu’

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayetinde tetikçiyi kaçırdığı ileri sürülen tutuklu şüpheli Tolgahan Demirbaş’ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınmasına ilişkin polis tutanağı yerine yenisinin yazıldığı ortaya çıktı. Olcay Kılavuz hakkındaki tutanaksa ‘kayboldu’.

Olcay Kılavuz ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. (Arşiv)

Sinan Ateş, Ankara’nın Çukurambar semtinde 30 Aralık 2022’de Eray Özyağcı tarafından beş kurşunla öldürülmüştü. Cinayete ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten üç savcı, iddianameyi yazmaya başladı. Seçim öncesinde iddianamenin tamamlanması bekleniyor. Bu süreçte gözler, MHP’li Kılavuz’un evinde Demirbaş’ın gözaltına alınmasıyla ilgili polis tutanağı tartışmasına çevrildi.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın ulaştığı bilgilere göre Demirbaş’ın MHP’li Kılavuz’un evinde gözaltına alınmasına ilişkin tutanağın yerine yeni düzenlenmiş bir tutanak savcılık dosyasına girdi. Bu yeni tutanaktaysa Demirbaş’ın Kılavuz’un evinde gözaltına alındığı bilgisi değil, sokakta yürürken yakalandığı iddiası yer aldı.

Ne olmuştu?

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 21 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi Özyağcı cinayetten günler sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

Suikast öncesi konum bilgisi paylaşmak ve tetikçi Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı.