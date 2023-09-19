Sinan Ateş dosyası başladığı savcıya döndü

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması, üç savcının görevden alınmasının ardından dosyayı ilk yürüten savcı Ayhan Ay’a verildi.

Sinan Ateş. (Twitter)

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 21 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi Özyağcı cinayetten günler sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

Olay tarihinde nöbetçi olduğu için cinayet soruşturmasına bakan savcı Ayhan Ay, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı gözaltına aldırmak istemesi üzerine izne çıkarılmıştı. Demirbaş, dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde saklanırken gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dosyası Ankara Başsavcı Vekili Durdu Özer ve savcı Durmuş Ali Kaya’ya verilmişti. Savcı Ay da üçüncü savcı olarak dosyada yer almış, ancak süreçte aktif rol oynayamamıştı. Dosyayı fiziki olarak da inceleyemiyordu.

Dosyanın seyri değişti

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre dosyanın seyri yeniden değişti. MHP’nin hedefinde olduğu ve zaman zaman adliye dışından baskılar gördüğü öğrenilen Durdu Özer’in arasında bulunduğu üç savcı, ağustosta dosyadan alındı. Genel Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu olan Durdu Özer, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’na kaydırılmıştı.

Dosyaysa başsavcı vekili Ahmet Altun’un koordinatörlüğüne verildi ancak hangi savcının soruşturmayı yürüteceği belli değildi. Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte Ankara Başsavcısı Ahmet Akça, Sinan Ateş dosyasını, soruşturmayı ilk yürüten Ayhan Ay’a geri verdi. Bu kararla birlikte Ateş dosyası fiziki olarak da Savcı Ayhan Ay’a teslim edildi. Böylece soruşturma dosyası başladığı kişiye döndü.

Savcı değişikliği, dosyanın bir süre daha uzamasına neden olacak. Çünkü Ayhan Ay, diğer iki savcıyla birlikte dosyada görevliyken soruşturmanın evraklarını göremiyordu. Şimdi savcı Ay’ın, soruşturmadaki tüm evrakları yeniden okuyarak dosyada yapılan işlemlerden haberdar olması gerekiyor. Ayrıca savcılığın başta Emniyet olmak üzere bazı kurumlardan Ateş cinayetine ilişkin talep ettiği belgelerin gönderilmesi gerekiyor.

Delil toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından ancak iddianame yazımına başlanabileceği ifade edilebiliyor.